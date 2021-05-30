مشرعان: الحكومة طعنت بـ 10 فقرات بالموازنة

2021/05/30 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مشرعان، أهداف زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، فيما اشارا الى ان الحكومة طعنت بـ 10 فقرات بالموازنة.وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "وفدا فنيا كبيرا من حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني وصل اليوم الى بغداد"، مبينا ان "الهدف من الزيارة تطبيق المادة 11 من الموازنة".واضاف، ان " تاخير تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة بسبب طعن الحكومة ببعض فقراتها"، مؤكدا ان "هناك 5 فقرات مهمة واساسية في المادة 11 من الموازنة".واشار الى ان "الحكومة طعنت بـ 10 فقرات وهذا قد يغير من امور كثيرة بمشروع الموازنة"، لافتا الى ان "ديون المصرف التجاري على الاقليم تصل بين 4 الى 5 مليارات دولار".من جهته، ذكر عضو تحالف سائرون النائب بدر الزيادي لبرنامج "العاشرة"، ان " قانون الموازنة الزم بتسليم الاموال للاقليم شهريا"، لافتا الى ان" الاقليم مطالب بتسليم النفط والعائدات منذ الشهر الاول".واضاف، انه "يجب ان تكون النوايا صادقة لحل المشكلات بين الاقليم والمركز"، مؤكدا ان "الاقليم منع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الدخول في السابق".واشار الى ان " هناك مبالغ مالية كبيرة متراكمة بذمة اقليم كردستان"، مبينا ان "الاقليم سحب مبالغ كبيرة من المصرف التجاري".

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