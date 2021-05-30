2021/05/30 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اثني عشر عاما تولى بنيامين نتانياهو مسؤولية إدارة الحكومة في إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت نجى من عدة انتخابات وأزمات سياسية ومعارك عسكرية مع حماس وتوتر على حدود إسرائيل مع لبنان ومع سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينيت يحسم الأمر.. إسرائيل تقترب من حكومة بدون نتانياهو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينيت يحسم الأمر.. إسرائيل تقترب من حكومة بدون نتانياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).