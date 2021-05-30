بالفيديو.. خروج عربة قطار عن سكة الحديد

2021/05/30 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت مصر، الاحد، حادث خروج عربة تابعة لقطار أسوان القاهرة عن القضبان، ما تسبب في توقف حركة قطارات الصعيد بمحافظة بني سويف.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مضيفة إن سيارات وحافلات وصلت إلى المكان لنقل الركاب العالقين وإكمال رحلتهم.

وذكر مسؤولون، إن المختصين يعملون على فصل العربة المتعطلة عن القطار، وأن الحركة ستعود خلال ساعات إلى سكة الحديد.

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