نائب يحذر من صفقات سياسية تعيد البيشمركة الى كركوك

2021/05/30 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب ارشد الصالحي، الاحد، ان تواجد القوات الاتحادية ضمن الحدود الادارية لمحافظة كركوك هو مطلب المكونات الرئيسية.

وقال الصالحي في تصريح لـ NRT عربية (30 أيار 2021)، ان "تشكيل اي غرفة للتنسيق المشترك لا مانع منه، بشرط ان تكون تلك الغرف خارج الحدود الادارية لمحافظة كركوك".

واشار الصالحي الى "ان اي عمل بهذا الخصوص من قبل العمليات المشتركة او بتعاون وزارة الدفاع الاتحادية مع الاقليم يجب ان يكون بالتشاور مع ممثلي كركوك وان اي امر امني يتم دون التشاور مع ممثلي كركوك يعتبر صفقة سياسية".

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