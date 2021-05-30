وثيقة| المفوضية تستبعد 20 مرشحًا لمخالفتهم القوانين

2021/05/30 | 23:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثًا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استبعدت المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد 20 مرشحًا من الانتخابات المبكرة بسبب مخالفاتهم القوانين.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "مجلس المفوضين قرر استبعاد 20 مرشحًا من الترشيح للانتخابات المقبلة، لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثًا، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب، العراقي رقم (9) لسنة 2020".

وأشار البيان إلى أن "ذلك في نص قرار لمجلس المفوضين رقم (2) للمحضر الاستثنائي (32) المؤرخ في 26 أيار/مايو، 2021".

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