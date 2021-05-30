2021/05/30 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، بأن توتنهام وضع عينه على البديل الأول، الذي يمكنه خلافة هاري كين في صفوف الفريق. وارتبط اسم كين بمغادرة توتنهام هذا الصيف، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الأندية الاولى في أوروبا، من أجل التتويج بالبطولات.وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن توتنهام يتطلع للتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي هذا الصيف، في حالة رحيل كين.ولم يشارك جيسوس كثيرًا مع السيتي هذا الموسم، رغم كثرة غياب سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة، حيث فضّل بيب، تغيير طريقة اللعب وعدم إشراك رأس حربة على البدء بالمهاجم البرازيلي.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يقدر قيمة جيسوس بما يقرب من 70 مليون إسترليني، ولن يقف أمام رحيله، رغم انتهاء عقد أجويرو، ورحيله بالفعل عن ملعب الاتحاد.وأشارت الصحيفة، إلى أن هاري كين قد يكون كلمة السر في إنهاء انتقال جيسوس إلى السبيرز، في ظل رغبته في ارتداء قميص مانشستر سيتي واللعب تحت قيادة جوارديولا.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام يحدد بديل هاري كين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام يحدد بديل هاري كين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).