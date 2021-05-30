أول تعليق من ’أبو مازن’ على استبعاده من السباق الانتخابي

2021/05/30 | 23:51 - المصدر: وكالة ناس

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النائب احمد الجبوري ابو مازن

قدمنا طعن بقرار الاستبعاد من الانتخابات و سنحصل على القرار

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