حجب البطاقة التموينية عن ثلاث فئات وتعثر اعلان سلم الرواتب الجديد في العراق

2021/05/31 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬–‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬العراقية،‭ ‬الاحد،‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬حجب‭ ‬مفردات‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة،‭ ‬محمد‭ ‬حنون،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬حجب‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الاسماء‭ ‬والعناوين‭ ‬حدده‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬،‭ ‬معلناً‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬حزيران‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬ستحجب‭ ‬عنها‭ […]

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