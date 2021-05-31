مَن المذنب؟ ومَن صاحب الحق؟

2021/05/31 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلما تنشأ أزمة سياسية وخلافات بين اقطاب ومراكز قوى في العراق، تعقبها وساطات وتدخلات محلية وإقليمية للتهدئة.وهذا من حيث المبدأ السياسي مسار صحيح. لكن لا أحد يتوقف عند أسباب نشوء الازمات وكيفية إيجاد الحلول النهائية لها.لذلك لا توجد ضمانات اكيدة في عدم تكرار الازمة وبصيغ أكثر خطورة.ان الذي يجعل […]

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