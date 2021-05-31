2021/05/31 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس المخابرات المصرية بين رام الله وغزة لمتابعة وقف إطلاق النار القاهرة – مصطفى عمارة رام الله – الزمان التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الاسرائيلي غابي أشكينازي في القاهرة الأحد، للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة بعد اتفاق وقف اطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ونشر حساب المتحدث الرسمي باسم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي الى القاهرة منذ 13 سنة: بحث تبادل الأسرى مع حماس ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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