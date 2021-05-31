2021/05/31 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬بين‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬وغزة‭ ‬لمتابعة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ القاهرة‭ ‬–‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ‭ ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬ التقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬نظيره‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬غابي‭ ‬أشكينازي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الأحد،‭ ‬للتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭. ‬ونشر‭ ‬حساب‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬خارجية‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬سنة‭:‬ بحث‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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