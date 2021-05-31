2021/05/31 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن نائبان، الاحد، أهداف زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، فيما اشارا الى ان الحكومة طعنت بـ 10 فقرات بالموازنة.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار في تصريح نقلته قناة العراقية الاخبارية، ان "وفدا فنيا كبيرا من حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني وصل اليوم الى بغداد"، مبينا ان "الهدف من الزيارة تطبيق المادة 11 من الموازنة".

واضاف، ان " تاخير تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة بسبب طعن الحكومة ببعض فقراتها"، مؤكدا ان "هناك 5 فقرات مهمة واساسية في المادة 11 من الموازنة".

واشار الى ان "الحكومة طعنت بـ 10 فقرات وهذا قد يغير من امور كثيرة بمشروع الموازنة"، لافتا الى ان "ديون المصرف التجاري على الاقليم تصل بين 4 الى 5 مليارات دولار".

من جهته، ذكر عضو تحالف سائرون النائب بدر الزيادي، ان " قانون الموازنة الزم بتسليم الاموال للاقليم شهريا"، لافتا الى ان" الاقليم مطالب بتسليم النفط والعائدات منذ الشهر الاول".

واضاف، انه "يجب ان تكون النوايا صادقة لحل المشكلات بين الاقليم والمركز"، مؤكدا ان "الاقليم منع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الدخول في السابق".

واشار الى ان "هناك مبالغ مالية كبيرة متراكمة بذمة اقليم كردستان"، مبينا ان "الاقليم سحب مبالغ كبيرة من المصرف التجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تطعن بـ 10 فقرات من موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تطعن بـ 10 فقرات من موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).