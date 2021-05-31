نائب: وزير الدفاع شجاع وما صرح به كان صحيحا ولا احد يستطيع الوقوف امام الجيش

2021/05/31 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن كركوك، محمد تميم، الاحد، ان وزير الدفاع، جمعة عناد، لن يعتذر عن تصريحاته بشأن الأحداث الأخيرة في بغداد.

وذكر تميم، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (30 ايار 2021)، ان "وزير الدفاع، جمعة عناد، شخص شجاع ولن يعتذر عن تصريحاته الاخيرة، لانه لم يتكلم خطأ، فلا توجد قوة تستطيع ان تقف أمام الجيش، ولولا قرار مجلس الوزراء لكان الوضع مختلفا وحصل مأزق وحرب أهلية".

وأضاف، "ان تصرف عناد هو ما يرغب به الجمهور، وهو ابن المؤسسة العسكرية منذ 41 عاما، وما دفعه إلى تحمل الاحداث الاخيرة هو انهم اخوانه، وقال ان الحشد ساعدنا في التحرير ولا تستطيع 40 سيارة ان تقف امام الجيش وهذا صحيح".

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