يجهز أكثر من نصف المحافظة.. توقف خط الكهرباء الايراني في ديالى

2021/05/31 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، الاثنين، بان خط الكهرباء الايراني في المحافظة توقف عن العمل، مبينا انه يجهز أكثر من نصف ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "خط الكهرباء الايراني، ميرساد - ديالى توقف دون معرفة الاسباب".

واضاف، ان "ساعات التجهيز ببعض مناطق المحافظة تأثرت، علما انه يجهز اكثر من 60%من مناطق ديالى".

واشار الى ان "الصيانة الخاصة بالخط ستخرج صباحاً لمعرفة الاسباب".

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