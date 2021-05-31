"الإيكواس" تُعلق عضوية مالي.. وتطلب تعيين رئيس حكومة مدني

2021/05/31 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر 10 من زعماء دول غرب أفريقيا خلال قمة استثنائية لمجموعة "الإيكواس"، الأحد، تعليق مالي من مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري الأخير

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