2021/05/31 | 01:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصدر وسم "سجاد وين يابورغيف" منصة التغريد العالمي "تويتر"، بعد أن أطلق ناشطون حملة للكشف عن مصير الناشط العراقي المختطف سجاد العراقي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتصدر الوسم موقع تويتر بالنسبة إلى العراق بالتزامن مع حوار مباشر يجريه ناشطون مع شقيق سجاد العراقي ومرافقي سجاد لحظة الاختطاف عبر منصة "كلوب هاوس".

وفي الحوار كشف أصدقاء المختطف سجاد معلومات تظهر للمرة الاولى عن اللحظات الاخيرة ما قبل الاختطاف.

الناشطون طالبوا عبر منصة تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي رئيس لجنة الأمر الديواني رقم 29 احمد ابو رغيف بالتدخل للكشف عن مصير سجاد، خاصة بوجود أسماء متهمين معروفة وأوامر القاء قبض صادرة بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’سجاد وين يابورغيف’ يتصدر التغريد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’سجاد وين يابورغيف’ يتصدر التغريد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).