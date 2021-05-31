تحذيرات من تضخم العملة

2021/05/31 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة مخاطر ارتفاع العملة المحلية وأسباب شح السيولة النقدية في المصارف الخاصة، وكيف أثر قرار البنك المركزي العراقي لعام 2020 بخفض سعر الدينار أمام الدولار على الاقتصاد العراقي.

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