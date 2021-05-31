العراق يعلن خلوَّه من مرض الفطر الأسود

2021/05/31 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

اكدت وزارة الصحة عدم تسجيل اية حالة بمرض الفطر الاسود لاسيما بعد اجلاء القادمين من الهند، بينما وسعت حملات التلقيح لتشمل جميع المراكز الصحية في جانب الرصافة لمضاعفة اعداد الملقحين، خصوصا بعد تسلمها كميات كبيرة من فايزر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي :إن "الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا"، مبيناً أنه "يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة".

وأضاف أن "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة"، مشيراً إلى أن "العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".

وبشأن حملات التلقيح، اوضح مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار عبد اللطيف لـ"الصباح" أن "الدائرة اعدت خططا للتوسع بحملات التلقيح لتشمل جميع المراكز الصحية".

واضاف ان "الدائرة قامت حاليا بتجهيز منافذ القطاعات الصحية بلقاح فايزر الذي كان مقتصرا على عدد من المستشفيات، وذلك بعد تجهيز الدائرة بكميات كبيرة منه، حيث تمت تهيئة البنى التحتية للمنافذ لتكون ملائمة لسير عملية تجهيزها باللقاحات اهمها سلسلة تبريد كافية حسب الضوابط المعمول بها، مع تخصيص سيارات اسعاف لنقلها".

واعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر امس، تم توزيعها بين منافذ التطعيم في جميع المحافظات بما فيها

اقليم كردستان.

واوضح عبد اللطيف أن "الخطط اللوجستية والفنية والادارية لتوزيع اللقاحات في المنافذ تجري بانسيابية عالية، وهي متوفرة حاليا باعداد كافية، وتم التأكيد على أن يكون تلقيح المواطنين بفايزر عن طريق التسجيل بالمنصة الالكترونية".

وتشهد المنافذ التلقيحية اقبالا كبيرا من المواطنين خلال الاونة الاخيرة، وقد ارتفعت اعداد الملقحين الى اكثر من 582 ألف مواطن حتى الان، مع ترقب وصول دفعات جديدة باعداد كبيرة من اللقاحات اسبوعيا الى العراق.

وذكر عبد اللطيف ان "نسب الاصابات بوباء كورونا تتفاوت بين منطقة واخرى نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، فضلا عن قلة الاقبال على التلقيح".

ونصح عبد اللطيف "الاشخاص المصابين بكورونا بالانتظار لمدة 90 يوما كإجراء احترازى، قبل اخذ جرعة اللقاح لتمنحه استجابة مناعية قوية تحميه، وهو ما اثبتته الدراسات العلمية الجديدة، ومن الافضل لمن أصيبوا سابقا بالوباء أن يأخذوا اللقاح لأن تكرار العدوى أمر وارد".

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