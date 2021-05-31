محاضرو كردستان يطالبون بالتثبيت وتربية الإقليم: لا توجد تخصيصات

2021/05/31 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: عذراء جمعة

اربيل : كولر غالب الداوودي

تظاهر العشرات من المحاضرين في المدارس مؤخرا بمحافظتي اربيل والسليمانية مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم وانهاء معاناتهم المستمرة، بالتزامن مع ذلك، مديرية تربية اربيل ارجعت ذلك خلال 2021 لعدم جود التخصيصات المالية.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة مصطفى الكاظمي، قد وافق في نيسان الماضي، على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة (2021).

وقال لفيف من المحاضرين في كردستان لـ"الصباح"،: ان "معاناتهم مستمرة منذ سنوات"، مشيرين الى ان "دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء الاقليم اصدرت مطلع العام الماضي قرارا بتنظيم اجراءات تعيين المدرسين المحاضرين، الا ان وزارة التربية لم تصدر اي امر بهذا الشأن

حتى الان".

وطالبوا "الحكومة الاتحادية بالتدخل وانهاء معاناتهم اسوة بالمحاضرين المجانيين في بغداد والمحافظات"، بينما لوحوا باستمرار التظاهرات والاضراب في حال لم تنفذ مطالبهم.

من جانبه، اوضح مدير تربية اربيل بشدار عبد الخالق لـ"الصباح" أن "عدد المحاضرين في اقليم كردستان يبلغ تقريبا 18 ألف محاضر، مشيرا الى ان "المحاضرين لايتم التعامل معهم بصفة عقود، وانما وفق نظام التعرفة المحدد من قبل وزارة المالية في الاقليم، الذي يقضي باحتساب رواتبهم بحسب اعداد الساعات الدراسية وتبعا لشهاداتهم".

واوضح ان "وزارة التربية في الاقليم حددت للمحاضرين مؤخرا مبلغا شهريا مقطوعا على الرغم من ان الاجراءات تتطلب منحهم الاجور بحسب الحصص الدراسية، وذلك لمراعاة اوضاعهم المادية".

واستبعد عبد الخالق "تثبيت المحاضرين خلال العام الحالي لعدم تحديد تخصيص مالي لهم في موازنة 2021".

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