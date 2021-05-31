الحشد ليس مقدسا وبعض مقاتليه الأبطال في الحرب ضد داعش قد يتحولون إلى فاسدين وعملاء وخارجين على القانون في مرحلة ما بعد داعش. - جعفر المظفر

2021/05/31 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل مرحلة تلد طغاتها وثوارها, كادحيها ومستغليها, وطنييها وخونتها.في ثورة العشرين مثلا كان هناك شيوخ قبائل ثوار وسياسيون قادة مخلصون, لكن كثيرا من هؤلاء تحولوا بعد ذلك إلى إقطاعيين ورجعيين وحلفاء للإستعمار.من بين العراقيين ......





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