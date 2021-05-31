من بينهم ممثل

2021/05/31 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السلطات في ولاية تينيسي الأميركية ثمانية أشخاص، من بينهم الممثل، ويليام جوزيف (جو) لارا، الذي أدى شخصية "طرزان" في مسلسل في تسعينيات القرن الماضي، في عداد الموتى بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم

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