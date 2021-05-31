رئيس المخابرات المصرية يبحث في فلسطين اتفاق التهدئة

2021/05/31 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس: وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين برفقة وزير الإسكان الإسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى، صباح أمس الأحد، ونقل موقع "عرب48" الفلسطيني، عن دائرة الأوقاف في القدس، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 73 مستوطناً خلال الفترة الصباحية لساحات الحرم القدسي، وسط حماية مشددة من القوات الخاصة التي قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

إلى ذلك، أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفداً أمنياً رفيع المستوى، أمس الأحد، إلى فلسطين وتل أبيب لبحث تثبيت التهدئة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الأمني المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة وقطاع غزة، ويناقش كذلك مع المسؤولين الفلسطينيين سبل إنهاء الانقسام.



وسيجتمع رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.

بالتزامن مع هذه التحركات وصل وزير الخارجية الاسرائيلي، غابي اشكنازي، أمس إلى القاهرة على متن طائرة شركة "ال عال" الإسرائيلية للقاء نظيره المصري سامح شكري.



من جانب آخر، جرت أمس الأحد، مراسم رفع العلم الإماراتي أمام مبنى السفارة الإماراتية لدى تل أبيب، وفق ما نشر الصحفي العبري، باراك رافيف، في "تويتر".

ونشر باراك رافيف صورة للعلم الإماراتي أمام السفارة، وقال في "تويتر": "رفع علم الإمارات في السفارة الجديدة في المبنى بتل أبيب".



جدير بالذكر أنه في 2020، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قوله إن صحفيي وكالة "أسوشيتد برس" بغزة كانوا يشربون قهوة الصباح مع رجال من "حماس" ببرج الجلاء الذي دمرته القوات الإسرائيلية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن كوخافي، قال لمساعديه إنه "لا يشعر بأي ندم على الضربة الجوية التي دمرت البرج"، على الرغم من الإدانات الدولية الشديدة التي أحدثها استهداف هذا الموقع والضرر الذي ألحقه بصورة إسرائيل عالمياً، ونقلت القناة عن كوخافي قوله: "لقد كان تحطيم المبنى مبرراً..



ليس لدي أدنى ندم على ذلك".

من جانبها، وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية تصريحات كوخافي بأنها "غير صحيحة بشكل واضح"، وقالت في بيان لها: "هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة والمنسوب إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كاذب بشكل واضح.



لم يكن هناك حتى كافيتيريا في المبنى.



مثل هذه الادعاءات عديمة الأساس تعرض سلامة صحفيي وكالة (الأسوشيتد برس) للخطر".

وأشارت الوكالة إلى أنها "تؤكد دعوتها لإجراء تحقيق مستقل في تدمير المبنى الذي يضم مكتبنا في غزة حتى تتجلى الحقائق".

من جانب آخر، ينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيساً جديداً لإسرائيل خلفاً للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.

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