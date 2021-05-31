بعد إعدام أطفال.. مسلحون يخطفون عشرات التلاميذ من مدرسة نيجيرية

2021/05/31 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت حكومة إقليمية نيجيرية وسكان، الأحد، بأن مسلحين خطفوا أعدادا كبيرة من الأطفال من مدرسة لتحفيظ القرآن في وسط البلاد التي تشهد تزايدا في عمليات الخطف الجماعي

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