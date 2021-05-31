الفلسطينيون يثمنون جهود إقرار قانون الأجانب

2021/05/31 | 04:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

ثمن السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل دور البرلمان ورئاسته في إقرار قانون الأجانب الذي عدّه جزءا من تفاعل الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني.

وقال عقل في حديث لـ"الصباح": "إننا نقدر عاليا الجهود التي تبذل في إقرار القانون الذي سيحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين يعانون من عدم وجود قانون محدد يضمن حقوقهم ويسهل لهم عيشهم لحين العودة الى بلدهم".

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