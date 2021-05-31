الدوري السعودي.. الهلال يحتفل بالتتويج والشباب يحافظ على الوصافة

2021/05/31 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل فريق الهلال السعودي لكرة القدم بلقبه الثاني تواليا في الدوري بفوزه، الأحد، 3-2 على الفيصلي في المرحلة الـ30 والأخيرة، فيما حافظ الشباب على الوصافة ليحجز مقعده في دوري أبطال آسيا بعد غياب ستة مواسم

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