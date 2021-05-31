2021/05/31 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عالم أوبئة أميركي، بارز، الأحد، بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك، ليضم صوته إلى أصوات عدد متزايد من الخبراء يطالبون بفهم أعمق لهذه القضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم أميركي بارز يحذر من "كوفيد-26") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم أميركي بارز يحذر من "كوفيد-26") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).