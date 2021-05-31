الكاظمي والتعايش المستحيل بين

2021/05/31 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح يوم الأربعاء الفائت، وبينما كانت أفواج فصائل الحشد الشعبي "العراقية" تحاصر مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المُسلحة العراقية، مُصطفى الكاظمي، تهدم الأسوار المنيعة التي تحمي مؤسسات الحُكم العُليا في المنطقة الخضراء من العاصمة بغداد وتهدد علناً باجتياحها، كان الشخص المُستهدف منهمكما بإعداد بيان تعقيبي على الحدث، كان يتطابق في مضامينه مع ما يصدر عن الموظفين البيروقراطيين في منظمة الأمم المُتحدة: "ما شهدته المنطقة الخضراء يُعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة

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