الأساطير التي ترسم المستقبل - عادل صوما

2021/05/31 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما ما الذي حققته مقاومة اسرائيل بشعاراتها المصقولة منذ ما قبل اعلانها كدولة حتى صواريخ القسّام أخيراً؟- قيام انقلابات عسكرية ديكتاتورية في العالم العربي استمدت شرعيتها من أزمة الهوية والانتماء التي يعيشها اليهود والمسيحيون والمسلمون على الأرض التي أوعز الله لليهود بالاستيلاء عليها*، ثم جاء الفلسطينيون بعدهم بعقود طويلة وعاشوا فيها .



بكلام آخر: هل انتمى سكان هذه الأرض التي سُلبت من الكنعا ......





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