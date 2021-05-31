رويترز: وكالة أميركية تجسست على ميركل وحلفاء أوروبيين

2021/05/31 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة "رويترز" تقريرا حول استغلال وكالة الأمن القومي الأميركية لشراكتها مع وحدة الاستخبارات الدنماركية للتجسس على مسؤولين كبار في الدول المجاورة، ومنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونسبته لهيئة الإذاعة الدنماركية "دي آر".

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