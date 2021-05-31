2021/05/31 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية، أن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.وقالت هيئة الإذاعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقارير: الولايات المتحدة تجسست على ميركل وحلفاء أوروبيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير: الولايات المتحدة تجسست على ميركل وحلفاء أوروبيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير: الولايات المتحدة تجسست على ميركل وحلفاء أوروبيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).