2021/05/31 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لا ينتبه كثيرون إلى أن غالبية المشكلات الصحية ناجمة عن سلوكيات غير صحية خاصة فيما يتصل بالعادات والأخطاء الغذائية، حيث يرتبط فصل الصيف بالقدر الأكبر من هذه الأخطاء والتي قد تسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من “أضرار فادحة”..



أخطاء غذائية في الصيف المركز الخبري الوطني.

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