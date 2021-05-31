2021/05/31 | 08:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة: نصف العراق متصحر وبغداد غير ملائمة للسكن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: نصف العراق متصحر وبغداد غير ملائمة للسكن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: نصف العراق متصحر وبغداد غير ملائمة للسكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).