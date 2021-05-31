2021/05/31 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضبط 5 صواريخ نوع كراد ومنصات الإطلاق في كركوك » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 09:00

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