12 مؤشرا على الإصابة بكوفيد

2021/05/31 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تعددت فيه الدراسات والأبحاث حول "كوفيد - 19 طويل الأمد"، والذي يقصد به استمرار عوارض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التعافي، أعد موقع "بيزنس إنسايدر" تقريرا حول أبرز المؤشرات التي تستلزم مراجعة المريض لطبيبه الخاص.

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