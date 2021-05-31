ضبط 5 صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك



ضبط 5 صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك
2021/05/31 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز
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