رئيس هيئة المصادر المشعة: الطاقة النووية ستوفر كهرباء ثابتة مستقرة للعراق

2021/05/31 | 09:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد من أرخص الطاقات مقارنة ببقية أنواع الوقود الصباح الجديد ــ متابعة : أكد رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، امس الأحد، أن إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية هو الأرخص والاكفأ بين أنواع الطاقة الأخرى، مبيناً أن إنشاء مثل تلك المفاعلات في البلاد سيوفر كهرباء ثابتة مستقرة وكذلك سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ...

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