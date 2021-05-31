غيمة في المرعى

2021/05/31 | 09:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام مكي الليل المسجى بقربي لا يتسع للحماقات التي سأقصها على إخوتي إخوتي الذين لا يكفون عن البكاء والحلم * فُتحت لنا أبواب في الجدار فدخلنا بكامل أسلحتنا ونساؤنا بكامل زينتهن وأطفالنا بكامل براءتهم استقبلتنا الجموع بأحضانها الحمر واستقبلتنا المقابر برمالها الفجّة * الموجة المحنطة في الساحل لا تشعر بالغريق المتشبث بقشة لا تشعر بالنجمة ...

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