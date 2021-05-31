د. محمد حسين حبيب: رسالتي هي بحثي عن وطني وانا فيه

2021/05/31 | 09:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم مسرحية “الراديو” في بابل اليوم..سمير خليل رغم السبات الاجباري لمسرحنا العراقي وانتظار لحظة استفزاز خشبته واضاءتها بعروض اشتقنا اليها في وقت مازالت ايام مسرحنا الذهبية الغابرة تستوطن الذاكرة، تتوهج بين الحين والحين التماعات مسرحية في بغداد والمحافظات، فرسانها عشاق المسرح حملة الوفاء لألقه واستمرار عروضه حتى وان كانت بأبسط الامكانات، مدينة بابل، مدينة ...

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