2021/05/31 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط هجوم صاروخي بكركوك وضبط 5 صواريخ المركز الخبري الوطني.

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