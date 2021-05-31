الهنداوي: 5 مصدات تمنع تزوير الانتخابات

2021/05/31 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شخص مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الاثنين، خمسة محددات تمنع حصول أي حالة تزوير في الانتخابات المقبلة، في حين اكدت اللجنة القانونية النيابية، أن الانتخابات ستجرى بوقتها المحدد بالرغم من عدم وجود الارضية اللازمة لها.وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “المحدد الاول هو قانون الانتخابات نفسه الذي يعد […]

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