الرصافة خصوصا.. الزراعة: بغداد غير ملائمة للسكن بسبب تراجع المساحات الخضراء

2021/05/31 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن 50 بالمئة من مساحة البلاد مبتلاة بالتصحر، بينما أشارت الى أن بغداد باتت غير ملائمة للسكن خصوصا في جانب الرصافة، بسبب تراجع المساحات الخضراء.وبحسب إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة قبل أعوام، فقد ابتليت مساحات شاسعة من البلاد خلال العقود الماضية بالتصحر، وبدرجات متفاوتة، ما فاقم من حدة […]

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