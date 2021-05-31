كركوك..العثور على صواريخ معدة للاطلاق باتجاه اربيل

2021/05/31 | 09:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية، يوم الاثنين 31/5/2021، على عدد من الصورايخ المعدة للاطلاق في حدود محافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـPUKmedia: ان القوات الامنية عثرت على 5 صواريخ نوع غراد يبلغ طول الواحدة منها مترين، مشيرا الى ان الصواريخ كانت معدة للاطلاق بين قريتي حسار الكبيرة ودارمان.

واضارف: ان الصواريخ كانت موجهة نحو مدينة اربيل ، والقوات الامنية قامت برفعها وفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بنصب تلك الصواريخ.

PUKmedia خاص- محمد احمد /كركوك

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