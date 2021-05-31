وفاة الفنان العراقي فائز السنفور

2021/05/31 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بوفاة الممثل العراقي فائز السنفور في مستشفى الكندي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الممثل العراقي فائز السنفور توفي فجر اليوم الاثنين، في مستشفى الكندي بعد تدهور حالته الصحية".

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