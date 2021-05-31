الإعلام الامني: ضبط 5 صواريخ نوع كراد في كركوك

2021/05/31 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن ضبط 5 صواريخ من نوع كراد مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات استخباراتية وردت الى استخبارات ومكافحة ارهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع كراد […]

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