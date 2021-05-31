2021/05/31 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الاتحاد الصيني لكرة القدم الاثنين إن الصين قررت نقل مباريات في تصفيات كأس العالم كان من المقرر أن تستضيفها إلى دبي بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا.وكان من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصفيات مونديال قطر 2022..



الصين تنقل التصفيات إلى دبي المركز الخبري الوطني.

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