2021/05/31 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب ، اليوم الاثنين، ان العراق حقق خلال الشهر الحالي اعلى ايراد من تصدير النفط منذ 2019 ولغاية الان.وقال عضو اللجنة، محمد علي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5.5 مليار دولار..



العراق يحقق أعلى إيراد من بيع النفط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5.5 مليار دولار.. العراق يحقق أعلى إيراد من بيع النفط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5.5 مليار دولار.. العراق يحقق أعلى إيراد من بيع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).