الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/05/31 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن اطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم اطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

واضاف ان "المصرف مستمر بمنح السلف عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في وقت سابق، بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.

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