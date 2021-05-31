2021/05/31 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان العراقي فائز سنفور) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان العراقي فائز سنفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).