2021/05/31 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف الكوليسترول بأنه مادة شمعية

شبيهة بالدهون ينتجها الكبد.



وهو حيوي

لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين D وبعض

الهرمونات.

ومع ذلك، فإن وجود الكثير من

الكوليسترول في مجرى الدم يمكن أن يسبب

آثارا وخيمة على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلام في 4 مناطق من الجسم يمكن أن تشير إلى مستويات خطيرة من ارتفاع نسبة الكوليسترول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلام في 4 مناطق من الجسم يمكن أن تشير إلى مستويات خطيرة من ارتفاع نسبة الكوليسترول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).