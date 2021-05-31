تحذيرات صحية خطيرة قد تدفعك للتوقف عن استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك !

2021/05/31 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما يسقط شمع الأذن من تلقاء نفسه،

ولكن النوع الصلب منه يمكن أن يكون

مزعجا.

وفي حين أن أعواد القطن هي حل شائع، إلا

أن استخدامها قد يكون ضارا بصحتك، كما

حذرت الدكتورة إيميكا، سفيرة العلامة

التجارية

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