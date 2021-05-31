رغم العقوبات .. الولايات المتحدة الامريكية تستورد نفطاً ايرانياً

2021/05/31 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة

الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت

شحنة نادرة بلغ حجمها 1.033 مليون برميل من

الخام الإيراني رغم العقوبات المفروضة

على قطاع الطاقة الإيراني.

وأظهرت بيانات على موقع

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